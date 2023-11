Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Brand in Obdachlosenunterkunft; Soltau: Versuchter Einbruch; Schneverdingen: Versuchter Einbruch

Heidekreis (ots)

12.11. / Brand in Obdachlosenunterkunft

Soltau: Am späten Sonntagabend wurde gegen 21:50 Uhr ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft am Bornkamp gemeldet. Die Feuerwehr Soltau konnte den Brand schnell lokalisieren. Hierbei handelte es sich um eine Holztür, die vermutlich vorsätzlich im Keller der Unterkunft in Brand gesetzt wurde. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Zudem konnten die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus nach ausreichender Belüftung wieder betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

12.11. / Versuchter Einbruch

Soltau: Am Sonntag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "An den Kiefern" zu gelangen. Dies misslang jedoch, da das Objekt, insbesondere die Fenster, gegen Einbrüche gesichert war. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte beim Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800.

12.11. / Unter Drogeneinfluss am Steuer

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntagnachmittag einen 36-jährigen Autofahrer. Ein durchgeführter Urintest schlug positiv auf Betäubungsmittel an. Dem Schneverdinger wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell