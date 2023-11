Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Diebstahl aus Gartenhaus 2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt 3. Walsrode, Wohnungseinbruchdiebstahl

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Diebstahl aus Gartenhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Soltau im Ortsteil Harber, in der Straße An der Bundesstraße, zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Gartenhaus. Es wurde unter anderem Unterhaltungselektronik im Wert von mehreren hundert Euro erlangt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191-93800 zu melden.

2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde, im Zuge von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Stadtgebiet Walsrode, ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Walsrode mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

3. Walsrode, Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitagabend drangen Einbrecher im Buchenweg in Walsrode gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus ein. Nachdem das Haus nach Diebesgut durchsucht wurde, flüchtete die unbekannte Täterschaft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell