Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Vermeintliches Ansprechen von Minderjährigen

Heidekreis (ots)

08.11. / Vermeintliches Ansprechen von Minderjährigen

Soltau: Derzeit kursieren in den sozialen Medien Gerüchte, die auch die Polizeiinspektion Heidekreis erreichen. Hierbei geht es um das vermeintliche Ansprechen von Minderjährigen im Heidekreis. Fakt ist, dass die Polizeiinspektion Heidekreis derzeit zwei unterschiedlichen Hinweisen nachgeht, die nach aktueller Erkenntnislage weder im örtlichen noch im sachlichen Zusammenhang stehen. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten ist bisher in keinem der beiden Hinweislagen verifiziert! Die Polizei nimmt Hinweise und Meldungen aus der Bevölkerung bei so einem sensiblen Thema sehr ernst und geht diesen umgehend nach. Beteiligen Sie sich daher bitte nicht an Gerüchten und melden Sie sich bitte bei konkreten Feststellungen direkt bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang rät die Polizeiinspektion Heidekreis:

- Sensibilisieren Sie ihre Kinder und führen Sie regelmäßige Gespräche, ohne unnötig Ängste zu schüren! - Informieren Sie frühzeitig die Polizei und streuen Sie bitte keine ungesicherten Informationen in den sozialen Medien!

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell