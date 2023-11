Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Zeugen zur Unfallflucht gesucht; Walsrode: Trickdiebstähle

Heidekreis (ots)

06.11. / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Rethem: Am Montagmittag, zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in der Langen Straße (B 209) zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der dortigen Apotheke touchierte ein unbekannter Autofahrer einen Pkw, der auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn stand. Danach fuhr dieser, vermutlich in Richtung Nienburg (Weser), einfach weiter. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

06.11. / Trickdiebstähle

Walsrode: Bereits am 02.11.2023 kam es in der Walsroder Innenstadt zu Trickdiebstählen. Ein schwarz gekleideter Mann, im Alter von 30-40 Jahren, begab sich in mehrere Geschäfte und wollte eine Vielzahl von 5-Euro-Bündel tauschen. Bei diesen Geldwechseln kam es in zwei Fällen zum Diebstahl von mehreren hundert Euro. In einem weiteren Fall scheiterte der Mann mit seiner Wechselfalle. Bei allen genannten Taten waren Cafés/Bäckereien betroffen - zur Ablenkung bestellte der Mann auch jeweils einen Kaffee. Der Täter hatte schwarze Haare und trug einen Bart. Die Polizei in Walsrode (Tel. 05161-48460) sucht nun Zeugen, die Angaben zum Täter oder weiteren Taten machen können.

Darüber hinaus warnt die Polizeiinspektion Heidekreis vor diesen Trickdiebstählen. Seien Sie wachsam, lassen Sie sich nicht ablenken und wickeln Sie komplizierte Zahlvorgänge nicht alleine ab. Geldwechsel-Wünsche von Kunden mit einer Vielzahl von kleinen Scheinen sollten Sie höflich ablehnen. Rufen Sie bei verdächtigen Personen/Handlungen die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell