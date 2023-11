Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Kinder legen Gegenstände auf Gleise; Ahlden: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots)

06.11. / Kinder legen Gegenstände auf Gleise

Bomlitz: Am Montagmittag, gegen 13:00 Uhr, befanden sich mehrere Kinder auf den Gleisen des Güterbahnhofes in Bomlitz. Hier entfernten sie Abdeckkappen und legten Gegenstände auf die Gleise. Ein eintreffender Güterzug konnte die Gegenstände noch rechtzeitig erkennen und bremsen. Die Kinder wurden durch ein Achtungssignal gewarnt und liefen weg. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solch gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr. Hierbei begeben sich nicht nur die Verursacher in Lebensgefahr, bei einer Entgleisung könnten Gefahrstoffe entweichen, mit denen die Züge größtenteils beladen sind. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bomlitz unter 05161-949630 entgegen.

06.11. / Einbruch in Einfamilienhaus

Ahlden: Unbekannte verschafften sich am Montag, zwischen 07:00 Uhr und 17:15 Uhr, über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Büntestraße. Im Objekt wurden diverse Schränke durchwühlt. Ob und wieviel Diebesgut erlangt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

