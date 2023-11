Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht; Schneverdingen: Polizei sucht Unfallbeteiligten; Walsrode: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

03.11. / Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Soltau: Am Wochenende des Soltauer Bauernmarktes kam es am 01.10.2023, gegen 04:00 Uhr, auf Höhe der Walsroder Straße 27, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Hierbei wurde ein Mann schwer am Ohr verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191-93800 entgegen.

03.11. / Polizei sucht Unfallbeteiligten

Schneverdingen: Am 24.10.2023 kam es gegen 13:00 Uhr in der Bahnhofstraße 39-41, auf dem dortigen Supermarkt-Parkplatz, zu einem Unfall. Eine 79-jährige Autofahrerin aus Schneverdingen beschädigte beim Einparken ein bereits abgestelltes Fahrzeug am hinterem Stoßfänger. Die Unfallverursacherin wartete anschließend 15 Minuten am Unfallort und begab sich dann nach Hause, um eine Notiz zu schreiben und diese am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen - dies hatte sich aber zwischenzeitlich vom Parkplatz entfernt. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich mutmaßlich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben (vermutlich mit HK-Kennzeichen). Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

02.11. / Unter Drogeneinfluss

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen 30-jährigen Autofahrer am Bullerberg. Es stellte sich heraus, dass der Mann womöglich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein anschließender Urintest bestätigte diese Vermutung, sodass ihm schlussendlich auch eine Blutprobe entnommen werden musste.

