Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Schneverdingen: Drogeneinfluss; Soltau: Leicht verletzt nach Auffahrunfall; Bad Fallingbostel: Mehrere Farbschmierereien in Bad Fallingbostel; Soltau: Radfahrerin angefahren

Heidekreis (ots)

30.10./31.10. / Jeweils unter Drogeneinfluss gefahren

Soltau/Schneverdingen: Die Polizei kontrollierte am Montagnachmittag einen 21-jährigen Autofahrer aus Bergen (LK Celle). Neben Auffälligkeiten im Körpertestverfahren schlug auch ein anschließender Urintest positiv auf Kokain und Marihuana an. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Schneverdingen gab am Dienstagnachmittag ebenfalls eine Urinprobe ab, die ebenfalls eine Beeinflussung von Kokain unterstrich. Beiden Männern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

30.10. / Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Soltau: Am Montagnachmittag kam es in der Winsener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 78-jährige Autofahrerin aus Soltau übersah ein vor ihr verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Der 53-jährige Beifahrer des haltenden Fahrzeuges wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 11500 Euro.

31.10. / Mehrere Farbschmierereien in Bad Fallingbostel

Bad Fallingbostel: In der Zeit von Montagnachmittag (17:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (08:45 Uhr) beschmierten Unbekannte in der Vogteistraße und im Weinberg-Viertel insgesamt acht Gebäude mit Farbe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05192-9720 zu melden.

31.10. / Fahrradfahrerin angefahren und ins Krankenhaus verbracht

Soltau: Ein 35-jähriger Autofahrer übersah am Dienstagmittag bei einem Abbiegevorgang in der Heinrich-Heine-Straße eine entgegenkommende Fahrradfahrerin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die 40-jährige Radfahrerin. Der Unfallverursacher fuhr die leichtverletzte Soltauerin selbstständig ins örtliche Krankenhaus.

