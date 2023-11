Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Zeugen zur Unfallflucht gesucht; Schwarmstedt: Verkehrskontrolle; Soltau: Täterfestnahme nach Einbruch; Schneverdingen: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis am Steuer;

Heidekreis (ots)

02.11. / Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Schneverdingen: Bereits am 16.10.2023, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Harburger Straße, auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbades, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein ordnungsgemäß abgestellter VW Golf beschädigt wurde. Aufgrund von Zeugenaussagen sucht die Polizei nun einen weiß-blauen/türkisen VW T6 mit "WL"-Kennzeichen (Landkreis Harburg). Dabei soll es sich höchstwahrscheinlich um das flüchtige Unfallauto handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

01.11. / Stationäre Verkehrskontrolle

Schwarmstedt: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, in der Celler Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Neben vielen Handyverstößen stellten die Beamtinnen und Beamten auch zwei Straftaten fest: Ein 27-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden fuhr mit einem Auto samt Anhänger, obwohl er dafür nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse vorweisen konnte. Zudem wurden ein 20-jähriger Autofahrer aus Buchholz (Aller) kontrolliert, der höchstwahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde zur weiteren Klärung eine Blutprobe entnommen.

02.10. / Täterfestnahme nach Einbruch in Bürogebäude

Soltau: Am frühen Donnerstagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion zu einem Einbruch in ein Bürogebäude eines Soltauer Campingplatzes gerufen. Auf der Anfahrt kontrollierte eine Streifenbesatzung ein Fahrzeug in unmittelbarer Tatortnähe. Es stellt esich schnell heraus, dass es sich bei den zwei Insassen im Alter von 25 und 29 Jahren mutmaßlich um die Täter handelt. Zum Tatvorwurf wollten sich die beiden Walsroder jedoch nicht äußern. Nach Durchführung aller polizeilicher Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

31.10. / Betrunken und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Schneverdingen: Ein 26-jähriger Autofahrer aus Fintel machte am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, auf sich aufmerksam, in dem er mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen in den Kreuzungsbereich Harburger Straße/Verdener Straße einfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, sodass dem Fahrer anschließend noch eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Mann keine Fahrerlaubnis besitzt.

