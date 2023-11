Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unbekannter Unfallbeteiligter gesucht; Soltau: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein; Walsrode: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Heidekreis (ots)

08.11. / Unbekannter Unfallbeteiligter gesucht

Schneverdingen: Bereits am 02.11.2023, gegen 15:50 Uhr, kam es in der Harburger Straße, auf Höhe der Hausnummer 6, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einer Fußgängerin. Eine 41-jährige Frau aus Schneverdingen wollte mit ihrem Sohn die Straße queren, als der stockende Fahrzeugverkehr wieder anfuhr. Hierbei stieß die Frau gegen die Seite eines weißen Transporters und verletzte sich leicht. Der beteiligte Transporter hielt nicht und setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu diesem weißen Transporter nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

07.11. / Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagmorgen einen 43-jährigen Autofahrer in der Soldiner Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Uelzen nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Zudem reagierte ein Urintest positiv auf Betäubungsmittel, sodass dem Mann noch eine Blutprobe entnommen werden musste.

07.11. / Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Walsrode: Am Dienstagnachmittag kam es in Honerdingen (B 209) zu einem Kettenauffahrunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 43-jährige Autofahrer aus Bad Fallingbostel erkannte den haltenden Verkehr zu spät und fuhr auf diesen auf. Dabei wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Ein 41-jähriger Mann aus Walsrode wurde zudem leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell