POL-VDKO: Reifenplatzer bei Lkw - 7 Geschädigte mit hohem Sachschaden

BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Gemarkung Kleinmaischeid (ots)

Am Mittwoch, 27.09.2023, 04:39 Uhr, befuhr ein Sattelgespann die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. In Höhe der Gemarkung Kleinmaischeid platzte am Sattelanhänger ein Reifen und die Karkasse blieb auf der Fahrbahn liegen. In der Folge fuhren sieben nachfolgende Fahrzeuge darüber und wurden nicht unerheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer des Sattelgespanns meldete den Umstand nicht der Polizei und legte sich auf dem nächsten Parkplatz zum schlafen. Gegen den 55 Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

