Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zeugen-

Geschädigtensuche nach Gefährdung im Straßenverkehr auf der A48

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Freitag, den 22.09.2023, kam es gegen 14:55 Uhr auf der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach auf Höhe der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines schwarzen BMW 840d befuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den linken von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe der AS Höhr-Grenzhausen fuhr er plötzlich nach rechts auf den Seitenstreifen und überholte dort mehrere Fahrzeuge verkehrsgefährdend.

Zeugen und Geschädigte des genannten Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell