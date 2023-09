Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit umgestürztem Kleintransporter im Baustellenbereich - Nachtragsmeldung

BAB 61, AS Niederzissen, FR Koblenz (ots)

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ermittelt, dass der 35jährige Fahrer des Kleintransporters zu Beginn des Baustellenbereichs mit der rechten Fahrzeugseite/den rechten Rädern gegen einen Fahrbahnteiler gefahren war. In der Folge wurde der Kleintransporter durch diesen Umstand angehoben und nach links geschleudert. Der Transporter kam dann auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer und sein 30jähriger Beifahrer konnten selbständig das verunfallte Fahrzeug verlassen. Durch den Unfall erlitten beide Männer diverse Schürfwunden und leichte Wunden durch Glassplitter der beschädigten Fahrzeugfenster. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Kleintransporter allein am Unfall beteiligt. Hinweise auf technische Mängel am Unfallfahrzeug liegen nicht vor. Ob der Unfall durch eine Unaufmerksamkeit oder durch einen Fahrfehler verursacht wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die beiden verletzten Männer, die beide in Koblenz wohnhaft sind, wurden mit dem Rettungsdienst, zwecks Untersuchung und medizinischer Versorgung, in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Mendig waren Kräfte der Feuerwehren Heimersheim und Ahrweiler, des Rettungsdienstes, der Verkehrssicherung für den betroffenen Baustellenabschnitt und eines Abschleppdienstes im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle für etwa anderthalb Stunden nur einspurig passierbar.

