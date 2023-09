Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: türkischer 40Tonner mit 150 km/h aus dem Verkehr gezogen

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen glaubten die Kollegen der Polizeiautobahnstation Montabaur ihren Augen nicht, als sie in Höhe der Anschlussstelle Montabaur von einen türkischen Sattelzug mit fast 150 km/h überholt wurden. Der türkische Sattelzug, welcher mit Frischblumen aus den Niederlanden beladen war, wurde an der Tank- und Rastanlage Heiligenroth angehalten und kontrolliert. Beim Auslesen des Fahrtenschreibers konnten Geschwindigkeitsverstöße von bis zu 148 km/h festgestellt werden. Der Sattelzug/Zugmaschine wurde ausgelesen und die Beweise einer Manipulation dokumentiert/gesichert.

Die Zugmaschine wurde beschlagnahmt. Der 26 türkische Fahrzeugführer gab an, dass dies aufgrund von Zeitdruck geschah.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell