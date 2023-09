Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und Zulassung auf der A61 verunfallt.

Dieblich (ots)

Am Freitag, 08.09.2023, 12:37 Uhr ereignete sich auf der A61 kurz vor der Anschlussstelle Dieblich in Fahrtrichtung Norden ein Alleinunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Der 37 Jährige, welcher bereits zuvor mit seiner schnellen Fahrweise auffiel, verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde er zur Untersuchung ins BWZK gebracht, welches er aber kurze Zeit später mit nur leichten Verletzungen wieder verlassen konnte. Zuvor wurde ihm aber aufgrund der vermutlichen Beeinflussung von Betäubungsmitteln eine Blutprobe entnommen. Zudem war das Motorrad, in dessen Helmfach noch geringe Mengen an Marihuana gefunden wurden, weder versichert noch zugelassen. Daher wurde es sicher gestellt. Darüber hinaus besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

