POL-VDKO: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

BAB 61, AS Pfalzfeld FR Koblenzz (ots) - Um 19.43 h wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein PKW-Brand auf der A 61, kurz hinter der AS Pfalzfeld, in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet. Auf der Anfahrt stellte die Streifenbesatzung den PKW in Vollbrand auf dem Seitenstreifen fest. Derzeit laufen die Einsatzmaßnahmen und es wird gebeten von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion ...

