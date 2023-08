POL-MFR: (920) Exhibitionist in Erlangen festgenommen

Ansbach (ots) - In der Nacht von Freitag (04.08.2023) auf Samstag (05.08.2023) beschmierten Unbekannte Hausfassaden und geparkte Pkw in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) mit rechten Parolen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr brachten die unbekannten Täter sowohl in der Markgrafenstraße als auch in der angrenzenden ...

mehr