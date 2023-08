Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (918) Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Geschädigte gesucht

Nürnberg (ots)

Am Montag (31.07.2023) ignorierte ein VW-Fahrer im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach das Anhaltesignal einer Polizeistreife und flüchtete. Die Fahrt endete auf Grund eines nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs, woraufhin der Mann zu Fuß davonlief. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nach eventuell vorhandenen Geschädigten.

Gegen 14:20 Uhr sollte der Fahrer eines VW in der Dombühler Straße kontrolliert werden. Hierzu setzten die Beamten das Anhaltesignal, woraufhin der Mann sofort flüchtete. Im Wohngebiet nördlich des Röthenbach Centers verloren die Beamten den Fahrer aus den Augen.

Der Flüchtende befuhr anschließend die Feuchtwanger Straße, bog in die Herriedener Straße ab um dann in die Dombühler Straße einzufahren. Hier geriet das Fahrzeug aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit mit dem rechten Vorderreifen gegen den Bordstein, wodurch erheblicher Sachschaden an dem Pkw entstand. Nach weiteren mehreren hundert Metern stellte der Fahrer den VW am Fahrbahnrand ab, versperrte diesen und setzte seine Flucht nach Zeugenangaben zu Fuß fort. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Bei einer Nachschau an der vom Beschuldigten zurückgelegten Strecke stellten die Beamten keine beschädigten unbeteiligten Fahrzeuge fest. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg ermittelt u.a. wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und einer Verkehrsunfallflucht. Zudem wird davon ausgegangen, dass der Fahrer nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten bitten Zeugen, die durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden (Fahrzeugführer, Radfahrer, Fußgänger etc.) und etwaige Geschädigte (geparkte Fahrzeuge, Gartenzäune etc.) sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

