POL-MFR: (917) Kellereinbrecher überrascht - Verdächtiger flüchtig

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (03.08.2023) überraschte im Stadtteil Sündersbühl eine Anwohnerin einen mutmaßlichen Kellereinbrecher. Unerkannt gelang ihm die Flucht.

Gegen 16:00 Uhr ging die Anwohnerin in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Nansenstraße. Hier kam ihr der Unbekannte aus ihrem Kellerabteil entgegen, stieß sie gegen die Wand und flüchtete zu Fuß über die Ossietzkystraße in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße. Hier verlor sie ihn aus den Augen. Die Anwohnerin zog sich bei dem Stoß eine Verletzung am Ellbogen zu.

Beschreibung des Flüchtigen:

Etwa 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, gebräunter Teint, bekleidet mit einem schwarzen Cappy, blauem Pullover und grüner langer Hose, führte einen grauen Rucksack mit roter Aufschrift mit sich.

Beim Eintreffen der Polizei stellt sich heraus, dass noch ein zweites Kellerabteil aufgebrochen und durchwühlt worden war. In beiden Fällen steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren vor Ort. Trotz Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West blieb der Täter verschwunden.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo ermittelt jetzt gegen unbekannt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

