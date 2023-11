Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Diebstahl von Fahrzeugteilen und Autoreifen; Soltau: Unfall mit leicht verletzter Person; Munster: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Heidekreis (ots)

09.11. / Diebstahl von Fahrzeugteilen und Autoreifen

Bad Fallingbostel: Unbekannte betraten Donnerstagnacht, in der Zeit von 00:15 bis 01:15 Uhr, das Gelände eines Autohauses in der Konrad-Zuse-Straße und entwendeten Fahrzeugteile sowie diverse Autoreifen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

09.11. / Unfall mit leicht verletzter Person

Soltau: Am Donnerstagmorgen kam es in der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 58-jährige Autofahrerin wollte ordnungsgemäß auf ein Grundstück einbiegen, jedoch übersah dies ein nachfolgender Autofahrer. Die Soltauerin wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

09.11. / Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Munster: Eine 46-jährige Fahrradfahrerin wurde am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 82-jährige Unfallverursacher übersah beim Einfahren in die Einmündung Am Mühlenteich/Lüneburger Straße die vorfahrtberechtigte Munsteranerin auf ihrem Fahrrad. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell