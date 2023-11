Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Zeuge zum gef. Überholmanöver gesucht; Essel: Einbruch; Hodenhagen: Schwerer Verkehrsunfall; Schneverdingen: Gedenkstein gestohlen; Fintel/Großenwede: Unbek. Unfallbeteiligten gesucht

Heidekreis (ots)

09.11. / Zeuge zum gefährlichen Überholmanöver gesucht

Schneverdingen: Bereits am Sonntag, den 29.10.2023, gegen 05:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3, zwischen Heber und dem sogenannten Scharrler-Kreisel, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Schneverdingen konnte im dortigen Kurvenbereich nur durch eine Vollbremsung und das Ausweichen auf den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Großraumtaxi verhindern, das sich gerade in einem Überholvorgang befand. Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht nun den Fahrer und die Mitfahrerin des schwarzen Autos der Marke VW, das von dem Taxifahrer überholt wurde und ebenfalls voll abbremsen musste.

08.11. / Einbruch in Einfamilienhaus

Essel: Unbekannte verschafften sich zwischen Montagabend (06.11.23, 19:00 Uhr) und Mittwochmittag (08.11.23, 12:45 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Schmiedeweg. Hier durchsuchten sie das Objekt nach Diebesgut. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

08.11. / Schwerer Verkehrsunfall

Hodenhagen: Am Mittwoch, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 191, zwischen Ahlden und Hodenhagen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer aus Gilten schwer verletzt wurde. Dieser befuhr zunächst mit seinem E-Bike den dortigen Fuß-/Radweg, als er plötzlich in Höhe des alten Fährhauses die Fahrbahn querte. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Hodenhagen, der in dieselbe Richtung fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

08.11. / Gedenkstein gestohlen

Schneverdingen: Am Mittwoch, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Gedenkstein, der sich auf einem Lagerplatz an der Einmündung Gallhorner Flatt/Veersebogen befunden hat. Für den Transport war nach hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug erforderlich. Wem in der oben genannten Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

09.11. / Unfall bei missglücktem Überholmanöver - Polizei sucht unbekannten Unfallbeteiligten

Fintel/Großenwede: Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (06.11.2023) auf der K 30 zwischen Großenwede (LK Heidekreis) und Fintel (LK Rotenburg) ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Fintel nach dem noch unbekannten Führer eines landwirtschaftlichen Gespanns. Eine 77-jährige Autofahrerin war gegen 17 Uhr mit ihrem BMW auf der Kreisstraße in Richtung Fintel unterwegs. Als sie ein vor ihr fahrendes, landwirtschaftliches Gespann überholen wollte, kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Beteiligten setzten ihre Fahrt fort. Jetzt stellte sich heraus, dass an dem BMW ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Der Fahrer des Gespanns möge sich bitte unter 04265-954860 melden.

