Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Mehrere hochwertige E-Bikes aus Fahrradraum entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Mindestens sechs hochwertige E-Bikes entwendet haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 10.01.2024, in Freiburg-Weingarten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter vermutlich zwischen 3.45 und 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradraum in der Tiefgarage eines Wohnanwesens in der Straße Binzengrün. Der Gesamtschaden wird bislang auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4421 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell