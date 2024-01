Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Digitales Kaminfeuer lässt Feuerwehr ausrücken

Freiburg (ots)

Ein digitales Kaminfeuer hat am Mittwoch, 10.01.2024, gegen 17:30 Uhr, Feuerwehr und Polizei nach BS-Wallbach ausrücken lassen. Die Rettungskräfte waren alarmiert worden, weil in einem Gebäude in der Hauptstraße ein Feuerschein zu sehen war. Überprüfungen ergaben allerdings, dass dieser Feuerschein durch ein digitales Kaminfeuer hervorgerufen worden war. Dieses war als Bildschirmschoner auf einem Fernseher in einer Wohnung dort geschalten. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell