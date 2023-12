Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Fußgängerin angefahren - Leichte Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag eine 19-Jährige in Blaubeuren zu.

Gegen 16:45 Uhr überquerte die junge Frau die Bahnhofstraße vom Busbahnhof in Richtung Karlstraße. Die Fußgängerampel zeigte Grün für die 19-Jährige. Ein 25-Jähriger befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Audi die Bahnhofstraße in Richtung Gerhausen. Offensichtlich missachtete er das für ihn geltende Rotlicht. Er erfasste die 19-Jährige. Sie wurde zu Boden geworfen. Dabei zog sie sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Der 25-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

