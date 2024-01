Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Brand in Reihenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.01.2024, gegen 17.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Haus in der Friedrichstraße in Höllstein mitgeteilt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser verhindert werden. Zwei Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Es wurde niemand verletzt. Brandausbruchsstelle sei in einem Bad gewesen. Durch den Brand wurden mehrere Zimmer des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Haus ist momentan nicht bewohnbar. Die Bewohner seien bei Nachbarn untergekommen.

