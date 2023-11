Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf Neustrelitzer Umgehungsstraße B 193

PHR Neustrelitz (ots)

Am 26.11.2023 gegen 13:55 Uhr ereignete sich auf der Umgehungsstraße B 193 bei Neustrelitz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhren zwei PKW aus Richtung Penzlin in Richtung Fürstenberg die B 193. Auf Höhe des dortigen Solarparks an der Umgehungsstraße Neustrelitz beabsichtigte der 59 jährige Fahrer eines PKW Volvo den vorausfahrenden PKW Ford zu überholen. Nach derzeitigen polizeilichen Kenntnisstand missachtete der Fahrer des Pkw Volvo das dort geltende Überholverbot. Der zu überholende Pkw Ford beabsichtigte in eine Waldeinfahrt links abzubiegen, was laut Zeugen deutlich erkennbar war. Der Überholende Pkw Volvo fuhr in der weiteren Folge in die hintere linke Fahrzeugseite des Pkw Ford. Beide Fahrzeugführer verloren durch den Zusammenstoß die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen nach links von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer des Ford erlitt schwere Verletzungen (nicht lebensbedrohlich), die 59- jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht.Der 59-Jährige blieb unverletzt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 20.000 EUR beziffert. Für die Aufnahme Verkehrsunfalles und die Bergung der Fahrzeuge war eine Vollsperrung der B 193 von einer Stunde notwendig. Die Verletzten sind deutsche Staatsbürger und sind im Landkreis MSE wohnhaft.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell