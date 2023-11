POL-NB: Brennender PKW auf dem Parkplatz EGN Baustoffmarkt in 17390 Ziethen

PHR Bergen (ots) - Am 25.11.2023 gegen 06:25 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Brandentwicklung auf einem Campingplatz in Zicker wahrgenommen und der Rettungsleitstelle anschließend gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannten bereits drei Bungalows (alle in der Größe ca. 30qm)in voller Ausdehnung. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die ...

mehr