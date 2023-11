Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auto kam von Straße ab- Fahrerin schwer verletzt

PHR Anklam (ots)

Am 25.11.23 gegen 14:10 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrerin mit ihrem PKW VW Golf die B 110 aus Richtung Jarmen kommend in Richtung Anklam. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam neben der Straße auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrerin musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jarmen aus dem PKW befreit werden. Die 39 Jährige verletzte sich schwer und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am etwa 18.000 Euro teuren Unfallwagen entstand Totalschaden. Die Verletzte ist deutsche Staatsbürgerin und wohnhaft im Landkreis VG.Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

