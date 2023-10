Polizei Hagen

POL-HA: 17-jähriger Jugendlicher fordert 15-Jährigen zur Herausgabe seiner Wertsachen auf - Zeuge hilft Polizeibeamten bei der Verfolgung des Flüchtenden

Hagen-Mitte (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher sprach am Mittwochabend (04.10.2023) in der Innenstadt einen 15-jährigen Hagener an, forderte ihn dazu auf, ihm seine Wertsachen auszuhändigen und wurde anschließend mit der Hilfe eines Zeugen von Polizeibeamten gestellt. Der 15-Jährige ist, gegen 21.00 Uhr, mit dem Bus der Linie 515 von der Haltestelle Polizeipräsidium aus zur Haltestelle Bülowstraße gefahren. Schon in dem Bus fiel ihm der 17-Jährige auf, da dieser ihn scheinbar beobachtete. An der Bülowstraße stieg er gemeinsam mit dem 15-Jährigen aus und ging ihm hinterher. Da dem Hagener diese Situation bereits verdächtig vorkam, rief er seine Mutter an. Zeitgleich sprach der 17-Jährige ihn an und forderte ihn dazu auf, stehen zu bleiben. Außerdem sagte er Sätze wie "Gib mir deine Sachen und gib mir deine Kette" oder "Gib mir deine Wertsachen". Die Mutter des 15-Jährigen hörte diese Aufforderungen über das Telefon und ging zu ihrem Sohn. Als sie dort eintraf, lief der 17-Jährige zu der Bushaltestelle zurück. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten auf ihn zugingen, ergriff der Jugendliche die Flucht. Ein 33-jähriger Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und nahm, gemeinsam mit dem Beamten, die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Mit der Hilfe des Zeugen gelang es den Polizisten, den 17-Jährigen in der Brucknerstraße zu stellen und seine Personalien aufzunehmen. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls. (sen)

