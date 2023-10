Polizei Hagen

POL-HA: Renitenter Dieb schlägt Ladendetektiv mit der Faust mehrfach ins Gesicht - Festnahme

Hagen-Boele (ots)

Zu einem tätlichen Angriff durch einen Ladendieb kam es am Mittwochmittag (04.10.2023) in einem Discounter in der Freiligrathstraße. Gegen 13.20 Uhr bemerkte ein 40-jähriger Ladendetektiv über die Videoüberwachungsanlage einen Mann, der zwei Zigarettenschachteln aus der Auslage genommen und in seine Hosentasche gesteckt hat. Im Anschluss passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der aufmerksame Detektiv sprach den 27-Jährigen unmittelbar danach an. Dieser ballte sofort die Fäuste und schlug dem 40-Jährigen mehrfach ins Gesicht sowie gegen dessen Oberkörper. Mehrere unbeteiligte Passanten gingen dazwischen und konnten so Schlimmeres verhindern. Auch gegenüber einer alarmierten Polizeistreife verhielt sich der Ladendieb sehr aggressiv. Er musste gefesselt werden und wurde wegen räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen. Der Ladendetektiv wurde durch den Vorfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

