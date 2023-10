Polizei Hagen

POL-HA: Zwei unbekannte Täter stehlen mehrere Smartphones aus Geschäft in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am Mittwochnachmittag (04.10.2023) mehrere hochwertige Smartphones aus einem Geschäft in der Innenstadt und flüchteten anschließend. Gegen 14.55 Uhr betraten die beiden Männer den Laden in der Marienstraße. Der 31-jährige Mitarbeiter sagte den alarmierten Polizeibeamten später, dass einer der Unbekannten zunächst am Eingang wartete und sich dort die ausgestellte Ware anschaute. Der zweite Mann lief durch das Geschäft und schaute sich um. Plötzlich griffen beide Täter nach Smartphones der Marke Apple und rissen diese gewaltsam von den Diebstahlsicherungen ab. Anschließend flüchteten sie mit der Beute im Wert von über 6.000 Euro aus dem Geschäft. Ein Zeuge erkannte, dass die Unbekannten zur Hochstraße liefen und dort in einen weißen Mercedes einstiegen. Die Männer waren etwa 20 Jahre alt und zwischen 175 cm und 180 cm groß. Beide waren dunkel gekleidet. Die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

