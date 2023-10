Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in Eilpe - Zeugen gesucht

Hagen-Eilpe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Mittwochmorgen (04.10.2023) in Eilpe einen 40-jährigen Mann an und versuchte, ihm seinen Rucksack zu rauben. Der 40-jährige Hagener war, gegen 05.45 Uhr, zu Fuß in der Delsterner Straße unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Stockey hörte er Hilferufe einer männlichen Person und begab sich in die Straße, um dort nachzusehen. Zwischen zwei geparkten Autos kam plötzlich der unbekannte Täter hervor und schlug dem 40-Jährigen gegen den Kopf. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Angreifer näherte sich dem Mann und versuchte, ihm seinen Rucksack zu stehlen. Diesen hielt der Hagener jedoch fest und setzte sich zur Wehr. Kurz darauf ergriff der Unbekannte die Flucht. Der 40-Jährige erkannte, dass der Täter mit zwei weiteren Personen in Richtung der Straße Am Berghang weglief. Den Angreifer beschrieb er den Polizisten gegenüber als 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 185 cm bis 190 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans sowie einem dunklen Pullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Der leicht verletzte Hagener wurde vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten Raubes und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

