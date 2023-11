Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (17.11.2023) ist es an der Kreuzung Altonaer Chaussee/Schenefelder Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Fußgänger gekommen, in Folge dessen der Passant schwer verletzt wurde. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger mit seinem "Volkswagen" die ...

mehr