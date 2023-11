Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versammlung auf dem Rathausvorplatz -Kundgebung verlief größtenteils störungsfrei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rathausvorplatz

04.11.2023, 15-17 Uhr

Am Samstagnachmittag fand auf dem Rathausvorplatz in Wolfsburg eine Kundgebung zum Thema "Solidarität mit Opfern - Gegen Krieg. Wir stehen gerade für Frauen und Kinder in Gaza" statt. Es waren gut 300 Teilnehmende bei der Versammlung anwesend. Es fanden mehrere Redebeiträge statt, die bei den Teilnehmenden auf positive Resonanz stießen. Nach zwei Stunden wurde die Versammlung durch den Versammlungsleiter beendet. Die Teilnehmer verließen daraufhin den Versammlungsort. Insgesamt verlief die Kundgebung weitestgehend störungsfrei und friedlich.

