POL-FR: Hohentengen: Autofahrerin muss von der Feuerwehr befreit werden

Am Donnerstagabend, 11.01.2024, musste eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall auf der L 161 am Ortsausgang von Hohentengen von der Feuerwehr aus ihrem schwer beschädigten Auto befreit werden. Gegen 20:30 Uhr war die 26-jährige in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Kleinwagen schleuderte in ein Feld, wo das Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Die angerückte Feuerwehr musste das Dach abtrennen, um die Fahrerin zu retten. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand dürfte die Fahrerin unverletzt geblieben sein. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht. Am Auto entstand ein Totalschaden von mehreren tausend Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

