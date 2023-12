Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall in Mühlenrahmede (23.12.2023 - 23:47) - 52-Jähriger verstorben

Altena (ots)

Der 52-Jährige Altenaer, der am gestrigen Abend auf der Rahmedestraße durch das Auto eines 49-Jährigen erfasst wurde, ist in der Nacht im Krankenhaus der Schwere seiner Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zur möglichen Alkoholisierung von Beteiligten, dauern an. Die Rahmedestraße war im Zuge der Unfallaufnahme durch ein spezialisierte Unfallaufnahmeteam des Polizei Polizeipräsidiums Dortmund bis kurz nach 1:00 Uhr gesperrt. (Schl)

