POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt in Menden

Iserlohn (ots) - Eine 31-Jährige aus Hemer randalierte gestern, gegen 00:20 Uhr, am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn. Die alkoholisierte Frau schrie herum und ging distanzlos Passanten an. Die Polizeibeamten sprachen ihr deshalb einen Platzverweis aus. Diesem kam die 31-Jährige nicht nach. Gegen die anschließende Ingewahrsamnahme wehrte sich die Frau. Unter anderem kratze sie eine Beamtin am Unterarm. Die weitere Nacht ...

