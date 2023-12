Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Verkehrsunfall in Mühlenrahmede

Altena (ots)

Gegen kurz nach 20:00 Uhr ist es auf der Rahmedestraße in Höhe der Ortschaft Mühlenrahmede zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich ein 52-Jähriger Mann aus Altena zum Unfallzeitpunkt liegend auf der Fahrbahn. Ein 49-Jähriger Altenaer erfasste in der Folge mit seinem Peugeot den dort liegenden Mann. Der 52-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Rahmedestraße ist auf Höhe der Unfallörtlichkeit zur Stunde gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund ist im Einsatz. (Schl)

