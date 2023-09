POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger von PKW erfasst

Neuwied (ots) - Diebstahl Metallschild Am 22.09.2023 wurde durch Anwohner des Rebenwegs ein ca. 120x60cm großes Metall-Hinweisschild des Rhein-Wied-Gymnasiums aufgefunden, welches zuvor durch bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14-17 Uhr am Gymnasium in der Straße Im Weidchen entwendet und an der Fundstelle zurückgelassen wurde. Zeugen die Hinweise zur Sache ...

