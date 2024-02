Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Metallziffern liegen auf Straße - zwei Reifen platt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Wegen auf der Straße liegender Metallziffern sind am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 12:00 Uhr, die Reifen zweier Autos in der Jurastraße in Bad Säckingen beschädigt worden. Vermutlich hatte ein unbekanntes Fahrzeug diese Gegenstände verloren. Es handelt sich um verschiedene Gefahrgutzeichen aus Metall. Die beiden Autos waren über diese Metallteile gefahren, in der Folge ging jeweils ein Reifen platt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

