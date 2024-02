Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Mutmaßlicher Einbrecher trifft in Altenburg auf schlafenden Bewohner - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.02.2024, gegen 19:00 Uhr, ist ein mutmaßlicher Einbrecher in Jestetten-Altenburg auf einen schlafenden Bewohner getroffen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein Einzeltäter über eine Terrassentüre in die Wohnung im Römerweg gewaltsam eingedrungen. Im Schlafzimmer wurde der schlafende Bewohner der Wohnung durch den Taschenlampenschein des Einbrechers geblendet und wach. Die eingedrungene Person nahm dann sofort Reißaus. Seitens der Polizei wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, woran auch Kräfte der Bundespolizei beteiligt waren. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

