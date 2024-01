Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falsche Polizeibeamte gelangen an Bargeld

Zeugen gesucht

Waldfeucht-Braunsrath (ots)

Seit letzter Woche Freitag (5. Januar) erhielt ein älteres Paar immer wieder Anrufe von unbekannten Personen, die sich als Polizeibeamte ausgaben und über angebliche Wohnungseinbruchsdiebstähle in Braunsrath berichteten. Durch die Anrufe gelang es den Tätern, die älteren Leute derartig unter Druck zu setzen und zu verängstigen, dass sie schließlich am Montag (8. Januar) auf Anweisung der Unbe-kannten zu ihrer Bank fuhren, eine hohe fünfstellige Summe Bargeld aus ihrem Schließfach holten und bei ihrer Rückkehr zur Wohnanschrift gegen 14.30 Uhr an einen Abholer übergab. Dieser war etwa 45 Jahre alt, zirka 165 bis 170 Zentimeter groß, hatte graue/dunkle kurze Haare und wirkte ungepflegt. Er war mit einer dunkelgrauen Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Geldabholers machen können. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Straße Mühlenberg eine männliche Person gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell