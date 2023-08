POL-K: 230823-1-K Auffahrunfall auf Autobahn 3 am Stauende - Fahrer schwerverletzt

Köln (ots) - Beim Überqueren der Danziger Straße ist am Sonntagabend (20. August) in Köln-Urbach ein 5 Jahre alter Radfahrer von einem Auto (Fahrerin: 42) angefahren worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen war die 42-Jährige gegen 20.30 Uhr mit ihrer A-Klasse auf der Danziger Straße in Fahrtrichtung Memeler Straße unterwegs. In Höhe der ...

