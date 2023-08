Polizei Köln

POL-K: 230821-4-K Daimler erfasst fünfjährigen Radfahrer - Klinik

Köln (ots)

Beim Überqueren der Danziger Straße ist am Sonntagabend (20. August) in Köln-Urbach ein 5 Jahre alter Radfahrer von einem Auto (Fahrerin: 42) angefahren worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war die 42-Jährige gegen 20.30 Uhr mit ihrer A-Klasse auf der Danziger Straße in Fahrtrichtung Memeler Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 30 soll sie dann mit dem Fünfjährigen trotz einer Notbremsung kollidiert sein, nachdem dieser vor einem geparkten Auto unvermittelt auf die Danziger Straße gefahren war. (al/kk)

