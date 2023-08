Polizei Köln

POL-K: 230821-2-K Mann greift Kölner an - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntag (20. August) einen Mann (40) festgenommen, der auf der Ravensburger Straße in Köln-Bilderstöckchen einen ihm unbekannten Kölner (46) unvermittelt angegriffen und an einer Hand schwer verletzt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige den 46-Jährigen gegen 16.15 Uhr aus bislang nicht geklärten Gründen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und ihn anschließend verfolgt haben. Der Verletzte habe den Mann jedoch abschütteln können und die Polizei alarmiert. Anschließend habe der 40-Jährige noch einen weiteren unbeteiligten Fahrradfahrer (37) vom Rad gestoßen und ihm durch einen Schlag leichte Verletzungen zugefügt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehen derzeit konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung schuldunfähig gewesen sein könnte, weshalb die Staatsanwaltschaft dessen einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Hierüber muss noch heute ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Köln befinden. (ph/kk)

