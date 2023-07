Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Wohnungsbrand

Herdecke (ots)

Am 30.07.2023, gegen 22:50 Uhr, wurde durch einen Bewohner des Zweifamilienhauses in der Gahlenfeldstraße, in Herdecke ein Brand festgestellt. Aus derzeit ungeklärten Gründen war in der ersten Etage des Zweifamilienhauses ein Brand ausgebrochen und musste durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand ist das Haus derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Schaden in einem sechsstelligen Bereich. Während des Brandes befanden sich keine Bewohner im Zweifamilienhaus, sodass kein Personenschaden entstand. Durch die Kriminalpolizei werden Ermittlungen zur Brandursache veranlasst und dauern an.

