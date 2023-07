Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 28.07.2023, gegen 15.48 Uhr, kam es zwischen zwei sich entgegenkommenden Autofahrern zu einer Streitigkeit, in der Gartenstraße, in Gevelsberg. Im Bereich einer verengten Fahrbahnstelle konnten sich ein 59-jähriger Gevelsberger und ein 34-jähriger Gevelsberger nicht einigen wer dem anderen Platz machte. Ein unbeteiligter Beifahrer der sich zunächst hinter einem der Streitenden in einem weiteren Pkw befand, stieg daraufhin aus und mischte sich ein. Der 66-jähriger Gevelsberger sprach den 59-jährigen Gevelsberger an und begann mit diesem ebenfalls zu streiten. Als der 66-Jährige schließlich vor den Pkw trat und der 59-Jährige ausstieg um hinterher zu gehen, rollte der ungesicherte Pkw gegen den 66-Jährigen. Durch die Kollision verletzte sich der 66-Jährige am Knie und stürzte zu Boden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell