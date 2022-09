POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Technischer Defekt löst Wohnungsbrand aus

Pforzheim (ots) - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Südweststadt sind durch die Polizei aufgenommen worden, nachdem eine Person durch eine Bierflasche leicht verletzt und eine weitere Person geschlagen wurde. Nachdem gegen 2 Uhr ein 54-jähriger Gast aufgefordert wurde, eine Gaststätte in der ...

mehr