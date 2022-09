Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Mit abgefahrenem Reifen unterwegs - Fahrzeug landet in Leitplanke

Bad Liebenzell (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und einem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug hat sich am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 343 ereignet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 35-jährige gegen 08:25 Uhr mit einem Mercedes die Landesstraße von Bad Liebenzell kommend in Richtung Unterhaugstett. Auf nasser Fahrbahn, in einer scharfen Linkskurve soll das Heck des Fahrzeugs plötzlich ausgebrochen sein, wodurch der Mercedes ins Schleudern und in Folge auf die Gegenfahrspur geriet. Durch das Gegenlenken der Fahrerin kam das Auto wieder nach rechts, kollidierte mit der Schutzleitplanke, drehte sich entlang der Planke und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrspur zum Stehen. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Calw feststellen, dass ein hinterer Reifen des Fahrzeugs nicht mehr die vorgeschriebene Profiltiefe aufwies.

Tipps der Polizei:

Der Herbst kommt, achten sie auf ausreichende Profiltiefe.

Reifen sind ein wichtiges Bauteil der konstruktiven Fahrsicherheit

Die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe ist auf 1,6 mm festgelegt. Der Zustand eines Reifens hat unmittelbare Auswirkungen auf den Bremsweg eines Fahrzeugs. Ausschlaggebend hierfür sind die Gummimischung, die Profiltiefe und das Reifenalter. Bei zu alten Reifen verhärtet der Gummi und die Haftung lässt merklich nach. Ein Reifen sollte nach Expertenmeinung nicht älter als maximal 5 Jahre sein. Die Profile sollten bei Sommerreifen nicht weniger als 3 mm und bei Winterreifen/Ganzjahresreifen nicht geringer als 4 mm sein, um damit optimale Bremswege und eine sichere Fahrt garantieren zu können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.gib-acht-im-verkehr.de

Simone Unger, Pressestelle

