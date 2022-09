Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Knittlingen (ots)

Zu einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge ist es am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 35 zwischen Knittlingen und Maulbronn gekommen.

Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer die Bundesstraße von Knittlingen kommend in Richtung Maulbronn. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug, aus noch unbekannter Ursache, während eines Überholvorgangs ins Rutschen. Durch das Gegenlenken geriet der Mercedes auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einem entgegenkommendem VW Golf eines 80-Jährigem, welcher nach rechts in die Leitplanken abgewiesen wurde. Beide Fahrzeugführer kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell