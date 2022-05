Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Keine Verletzte bei Dachstuhlbrand im ehemaligen Wasserwerk

Bersenbrück (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in der Straße "Am Wasserwerk" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Als Handwerker gegen 16.30 Uhr ihre Sanierungsarbeiten am Dach des ehemaligen Wasserwerkes niederlegten, stellte einer der Beauftragten ein Feuer am Dach des Gebäudes fest und alarmierte die Feuerwehr. In der Folge breiteten sich die Flammen auf den Dachstuhl aus. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehren Bersenbrück, Talge und Ankum konnten die Flammen schließlich vollständig gelöscht werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Es ist Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

